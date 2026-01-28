Violenza sessuale su minore 86enne finisce in carcere a Pisa

Un uomo di 86 anni è finito in cella a Pisa, dopo essere stato arrestato dai carabinieri di Casciana Terme. L’anziano era stato condannato per aver commesso violenza sessuale su un minore. La polizia ha eseguito l’ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale di Firenze e l’ha portato in reparto lunedì mattina. Ora l’uomo si trova dietro le sbarre in attesa di ulteriori provvedimenti.

Casciana Terme (Pisa), 28 gennaio 2026 – Le porte del carcere si sono aperte per lui nella mattinata di lunedì scorso: a finire in cella un uomo di 86 anni, arrestato dai carabinieri di Casciana Terme, che hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dall'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze. Il provvedimento nasce da una condanna definitiva per violenza sessuale su minore, una terribile vicenda che risale all'aprile del 2019 e che riguarda fatti avvenuti a Pisa. L'anziano, rintracciato dai militari nella sua abitazione, deve espiare una pena residua di 3 anni e 4 mesi di reclusione.

