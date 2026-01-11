Vino senza alcol cambiano le regole di produzione e vendita | il decreto

Il vino senza alcol sta diventando una realtà consolidata nel mercato italiano, grazie a nuove norme che regolano la produzione e la vendita. Il recente decreto definisce le modalità di lavorazione e distribuzione di questa bevanda, offrendo un quadro normativo più preciso e stabile. Questo cambiamento segna un passo importante per il settore, che si prepara a interpretare un segmento in crescita con approcci più trasparenti e regolamentati.

Il vino dealcolato non è più una nicchia sperimentale, ma una realtà produttiva e di mercato che l’Italia è chiamata a governare con regole chiare. La crescente domanda di prodotti a bassa o nulla gradazione alcolica ha reso necessario un quadro normativo organico anche sul piano fiscale. In questo contesto si inserisce il decreto del 29 dicembre 2025 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, adottato di concerto con il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2026. Nuove regole per la produzione di vino dealcolato in Italia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

