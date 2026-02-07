Referendum | Varchi Fdi ' Pd abbia decenza di tacere riforma improcrastinabile'

Il leader di Fratelli d’Italia, Varchi, spara a zero contro il Pd, chiedendo ai democratici di tacere invece di attaccare. Secondo lui, la riforma è ormai improcrastinabile e non ci sono scuse per rinviare. I democratici, invece, continuano a criticare senza proporre soluzioni concrete, mentre la tensione politica si fa sempre più alta.

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "I colleghi del Pd si arrampicano sugli specchi e piuttosto che tacere davanti a una evidente anomalia del sistema passano all'attacco. Ma come si fa a credere che un giudice sia davvero terzo e imparziale quando su un certo argomento ha già preso prima del giudizio una posizione chiara? Non serve la laurea in giurisprudenza: basterebbe un po' di buon senso per capire che quanto avvenuto è inqualificabile. La giustizia va riformata per questo si deve andare a votare convintamente sì al referendum senza esitazioni e senza dubbi per una giustizia davvero giusta". Cosi il capogruppo in commissione Giustizia alla Camera Carolina Varchi.

