Sedicenne accoltella 19enne sul bus i carabinieri vanno a casa dell'aggressore e vengono assaliti dai genitori | arrestati

Un sedicenne ha ferito con un coltello un ventenne su un autobus a Faenza. Dopo l’aggressione, i carabinieri sono intervenuti e hanno perquisito l’abitazione del minorenne. Durante l’operazione, i genitori dell’aggressore hanno reagito con violenza e sono stati arrestati. La polizia ha confermato l’intervento sul posto e l’arresto delle due persone coinvolte.

Un ragazzino di 16 anni ha accoltellato il rivale 19enne a Faenza. I carabinieri hanno perquisito l'abitazione dell'adolescente dopo aver maturato il sospetto che lo screzio tra i due fosse avvenuto per questioni legate alla droga, ma durante la perquisizione domiciliare sono stati aggrediti dai genitori.