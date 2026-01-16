Furti nelle scuole di Venaria Reale il ladro seriale acciuffato dopo l' ennesimo colpo
Nella notte del 15 gennaio 2026, i carabinieri di Venaria Reale hanno arrestato un uomo di 42 anni, già sottoposto a obbligo di firma, sorpreso mentre effettuava un furto in una aula della scuola media Lessona. L’episodio rappresenta l’ultimo di una serie di furti nelle scuole della zona, evidenziando la necessità di interventi mirati per garantire la sicurezza degli ambienti scolastici.
