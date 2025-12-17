Spaccate e furti in casa c’è l’arresto | preso il ladro seriale tradito dall’ultimo blitz

Un ladro seriale responsabile di almeno otto furti ai danni di esercizi commerciali tra luglio 2024 e dicembre 2025 è stato arrestato a Prato. L’uomo, spesso utilizzando tombini di ghisa prelevati dalla carreggiata, ha causato numerosi danni alle vetrate e alle porte dei negozi. L’arresto è stato possibile grazie all’ultimo blitz delle forze dell’ordine.

Prato, 17 dicembre 2025 – Sarebbe stato coinvolto in almeno otto furti ai danni di esercizi commerciali, tra il luglio dello scorso anno e l'11 dicembre scorso, utilizzando spesso tombini di ghisa prelevati dalla carreggiata per mandare in frantumi le vetrate o la porta d'ingresso dei locali in questione. Sbandati, spaccio e caos. Il condominio ingaggia la vigilanza privata: "Decisione inevitabile" Questa l'accusa mossa nei confronti di un uomo di 47 anni, originario di Pescia, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio. Spaccate in serie, c'è l'arresto Il quarantasettenne è stato tratto in arresto giovedì scorso, nei pressi di via Alfieri, quando secondo quanto ricostruito dagli investigatori avrebbe infranto la vetrina del bar pasticceria "Vella", sempre utilizzando un tombino.

