Cambi password e perdi l'accesso a Instagram | come funziona la nuova truffa del profilo resettato
Una recente truffa mette a rischio gli utenti di Instagram attraverso messaggi falsi di reset password. Questa tecnica, diffusa e in crescita, utilizza pagine fake che imitano quelle ufficiali per ingannare gli utenti e ottenere i loro dati di accesso. È importante riconoscere i segnali di questa frode e adottare misure di sicurezza per proteggere il proprio account da tentativi di furto.
Una truffa sempre più diffusa sfrutta finti messaggi di reset password per rubare gli account Instagram tramite pagine fake identiche a quelle ufficiali. 🔗 Leggi su Fanpage.it
