Cambi password e perdi l'accesso a Instagram | come funziona la nuova truffa del profilo resettato

Una recente truffa mette a rischio gli utenti di Instagram attraverso messaggi falsi di reset password. Questa tecnica, diffusa e in crescita, utilizza pagine fake che imitano quelle ufficiali per ingannare gli utenti e ottenere i loro dati di accesso. È importante riconoscere i segnali di questa frode e adottare misure di sicurezza per proteggere il proprio account da tentativi di furto.

