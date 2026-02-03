59 donne inesistenti e 300 figli | come funziona la truffa milionaria all'Inps con l'Intelligenza Artificiale

La procura di Milano ha smantellato una truffa che coinvolgeva 59 donne inesistenti e oltre 300 figli finti. Gli investigatori hanno scoperto che alcuni truffatori usavano l’intelligenza artificiale per creare identità false e ottenere illecitamente l’Assegno unico dall’Inps. L’indagine è partita dopo segnalazioni di sospetti sui numerosi richiedenti con caratteristiche simili, e ora si cerca di capire quante altre truffe siano in atto.

🔗 Leggi su Fanpage.it

