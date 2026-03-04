Risse e aggressioni a Pordenone | commerciante accecato con lo spray al peperoncino

A Pordenone si sono verificati tre eventi violenti nel centro cittadino, tra cui due risse tra giovani e un’aggressione a un commerciante con spray al peperoncino. La situazione ha riacceso le preoccupazioni nella comunità locale, che ora si trova a fare i conti con episodi di violenza crescente nelle aree più frequentate della città.

L'ultimo episodio è stato segnalato nella serata di martedì 3 marzo in via Cavallotti. Stando alle prime ricostruzioni, un gruppo di giovani è entrato all'interno del negozio allo scopo di rubare alcuni generi alimentari. Il proprietario, dopo che si è accorto del furto, ha provato a impedire il furto senza però prevedere la reazione dei ragazzi che, nell'immediato, hanno tirato fuori lo spray al peperoncino accecando il titolare. Dopodiché sono fuggiti senza lasciare tracce. L'uomo, affidato al personale medico infermieristico per le prime cure, è stato trasferito all'ospedale di Pordenone per accertamenti. Presenti anche gli agenti di polizia, giunti sul posto con una pattuglia. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Leggi anche: Perugia, a spasso con un coltello a serramanico e lo spray al peperoncino

Giovane aggredito con lo spray al peperoncino, picchiato e derubatoUn 19enne è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia dopo essere stato fermato e malmenato nella zona nord...

Tutti gli aggiornamenti su Risse e aggressioni a Pordenone....

Temi più discussi: Risse e aggressioni: chiuso per 15 giorni un bar di Carnate; Omicidio Cornelia, tragedia annunciata. Ora sul quartiere potrebbe calare il marchio della zona rossa; Sarno, rissa e coltelli di notte: due giovani presi a pugnalate; Clienti ubriachi, risse e un'aggressione a bottigliate (con carabiniere ferito): chiuso un bar.

Lodi: risse e aggressioni, questore sospende licenza a locale a Tavazzano - FotoRisse, aggressioni e presenza di pregiudicati: il Questore di Lodi sospende per dieci giorni la licenza di un locale a Tavazzano ... agenzianova.com

Rissa tra tassisti e un autista a noleggio in Aeroporto. Il sindacato degli ncc: E’ un’aggressioneSulla vicenda indaga la Polizia di frontiera, che ieri ha sedato la rissa. Secondo quanto ricostruito sinora, intorno a mezzogiorno c’è stato uno scontro fisico tra l’autista a noleggio e un tassista, ... genova.repubblica.it

VITA NOTTURNA FUORI CONTROLLO Manfredonia, risse e alcol tra minorenni: il sindaco annuncia misure drastiche sulla movida facebook