Per la prima volta alla Accademia Chigiana, il Quatuor Modigliani si esibisce ai Rozzi durante la 103ª Stagione Micat in Vertice. La formazione francese porta il suo repertorio al pubblico, offrendo un concerto dedicato al quartetto d’archi. L’evento rappresenta un’occasione unica per ascoltare dal vivo questa ensemble, nota per il suo stile distintivo e le interpretazioni riconosciute a livello internazionale.

Per la prima volta alla Chigiana arriva il suono inconfondibile del Quatuor Modigliani, ospite della 103ª Stagione Micat in Vertice. Domani alle 21, al Teatro dei Rozzi, Amaury Coeytaux e Loïc Rio (violini), Laurent Marfaing (viola) e François Kieffer (violoncello) saranno protagonisti di un appuntamento di straordinario rilievo dedicato al repertorio per quartetto d’archi del primo Novecento europeo, con musiche di Turina, Debussy e Ravel. "Fondato nel 2003 – spiegano dall’Accademia Musicale Chigiana – il Quatuor Modigliani si è imposto all’attenzione internazionale grazie a una cifra interpretativa che coniuga rigore stilistico, profondità analitica e una tensione poetica sempre vibrante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Accademia Chigiana. Quator Modigliani ai Rozzi

Accademia Chigiana. Bach secondo i NevermindIl loro nome è quello di uno degli album musicali più iconici degli anni Novanta, come per trasportare quell’energia in un contesto musicale...

Accademia Chigiana. L’incanto dei corsi estiviSiena si prepara ad accogliere di nuovo l’eccellenza musicale internazionale con la Chigiana Summer Academy 2026, in programma dal 6 luglio al 1...

Una selezione di notizie su Accademia Chigiana.

Temi più discussi: Accademia Chigiana. Quator Modigliani ai Rozzi; IUC, Quartetto Modigliani in concerto; Quartetto Modigliani a Roma per Haydn, Ravel e Turina; Il suono inimitabile del Quatuor Modigliani per la prima volta alla Micat in Vertice.

Accademia Chigiana: Guarda Napoli e poi… suona!Giovedì 5 marzo alle 21 nel Salone di Palazzo Chigi Saracini (via di Città 89), Tradire – Le radici nella musica giunge al secondo appuntamento intitolato Napoli e poi…, alla ricerca degli infiniti ... antennaradioesse.it

Accademia Chigiana, torna la rassegna Tradire - Le radici nella musicaGiovedì 26 febbraio alle 21 nel Salone dei Concerti di Palazzo Chigi Saracini (via di Città 89, Siena) torna TRADIRE – Le radici nella musica con la decima edizione della rassegna che anche quest’an ... radiosienatv.it

Giovedì 5 marzo, sul palco dell’Accademia Chigiana, un gruppo di artisti della scena napoletana contemporanea, con collaborazioni nazionali e internazionali, proporrà un repertorio che va dal medioevo e barocco alla sperimentazione elettronica, passando - facebook.com facebook