Bacia più volte la figlioletta della compagna 35enne arrestato per violenza sessuale

Giovanni R., 35 anni, è stato arrestato ieri dai carabinieri a Gioiosa Marea dopo aver baciato ripetutamente e scambiato effusioni con la figlia di 8 anni della compagna. L’uomo, che viveva con la famiglia da alcuni mesi, è accusato di violenza sessuale su minore, un’accusa che si è resa necessaria dopo le segnalazioni della madre e le indagini avviate immediatamente. Durante le verifiche, gli agenti hanno trovato evidenze che confermerebbero il comportamento inappropriato dell’uomo, già noto alle forze dell’ordine per altri reati.

L'uomo è finito ai domiciliari dopo le indagini della Procura. Cosa hanno scoperto gli inquirenti Ha scambiato baci ed effusioni con la figlioletta della compagna. Per questo un 35enne è stato arrestato dai carabinieri a Gioiosa Marea, dovrà rispondere di violenza sessuale su minore. Il provvedimento è scaturito da un’indagine coordinata dalla Procura di Patti, diretta dal procuratore Angelo Vittorio Cavallo e condotta dai carabinieri. Gli inquirenti hanno appurato che l’uomo, intrattenendo una relazione sentimentale con la madre della vittima, aveva creato con quest’ultima un rapporto confidenziale e ne avevacarpito la fiducia, e approfittando della sua condizione di inferiorità l’aveva baciata in più occasioni.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Un uomo di 35 anni è stato arrestato a Cardano al Campo, in provincia di Varese, con l’accusa di aver commesso una violenza sessuale aggravata nei confronti di una bambina di 3 anni.

A Gallarate, si è verificato un episodio inquietante: un uomo di 35 anni, di origini algerine, è stato arrestato dopo aver aggredito e baciato una bambina di tre anni davanti a un asilo, scatenando grande preoccupazione nella comunità.

