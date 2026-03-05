A14 Marche l’autostrada tra lavori incidenti e terza corsia | Serve la bretella da Porto Sant' Elpidio

L'autostrada A14 tra Porto Sant'Elpidio e San Benedetto del Tronto è al centro di numerosi interventi e problemi, tra lavori in corso e incidenti che si sono verificati di recente. La presenza di una terza corsia e la richiesta di una bretella da Porto Sant'Elpidio sono tra le questioni più discusse. La situazione attuale mostra una viabilità complessa e in evoluzione.

Fermo, 5 marzo 2026 – L'A14 non se la passa per niente bene. Il tratto da Porto Sant'Elpidio a San Benedetto del Tronto è sempre più a rischio. E sempre di più sono gli automobilisti che, causa incidenti anche mortali, lavori in corso, file chilometriche, scelgono di non imboccare l'autostrada procurando così intasamenti lungo la Nazionale. Solo negli ultimi due giorni, e ancora oggi, è stato interdetto al traffico il segmento compreso tra Pedaso e Grottammare in direzione Pescara, dalle 22 alle 6 del mattino. Che si fa? Il Comitato Arretramento A14 e FS Marche sud non demorde, e cerca di tenere alta l'attenzione dei cittadini e delle istituzioni.