Nella prima giornata dei quarti di finale, Milano, Novara e Conegliano iniziano con vittorie convincenti, mentre Scandicci fatica a mantenere il passo. Il Vero Volley domina Vallefoglia, mentre Igor e Imoco lasciano un set a Chieri e Bust, rispettivamente. Le toscane sono costrette al tie break per superare le avversarie.

In gara 1 dei quarti di finale scudetto di A-1 donne vincono tutte le favorite. Per Scandicci vittoria sudata ai vantaggi del tie-break. Appuntamento per gara 2 mercoledì 4 marzo e giovedì 5 dalle 20, ed eventuale gara 3 nel weekend. Tutto liscio per la Prosecco Doc che supera agilmente, in poco meno di due ore, la Eurotek Uyba Busto Arsizio. Ad eccezione del secondo set, vinto dalle farfalle, la gara è stata a totale appannaggio delle ragazze di Santarelli, con i set conclusi con ampio margine dalle lombarde. Più fallosa, forse troppo l'Imoco (17 errori a 14), ma ci pensano Haak (Mvp e 35 punti a referto col 62% in attacco) e Zhu Ting (20 punti), ben servite da Wolosz, a chiudere gara uno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - A1 donne, quarti: Milano, Novara e Conegliano partono bene. Che fatica Scandicci

Playoff Serie A1 Femminile: le sfide di quarti tra Conegliano e Busto, Novara e Chieri, Milano e Vallefoglia, Scandicci e BergamoLa giornata decisiva della stagione regolare della Serie A1 Tigotà ha definito i verdetti che plasmeranno la griglia post-stagione.

Serie A1 femminile: Novara-Milano e Scandicci-Conegliano in una giornata perdereIl weekend che si appresta a prendere forma nel massimo campionato femminile di pallavolo mette in primo piano scontri diretti decisivi per la...

