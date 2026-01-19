Giornata del Rispetto il 20 gennaio le scuole ricordano Willy Monteiro Duarte La nota del Ministero

Il 20 gennaio si ricorda Willy Monteiro Duarte in occasione della Giornata del Rispetto. Il Ministero dell'Istruzione invita le scuole a promuovere attività volte a sensibilizzare su temi come il rispetto, la solidarietà e la prevenzione del bullismo. Questa giornata rappresenta un’occasione per favorire un ambiente scolastico più inclusivo e attento alle diversità.

Il 20 gennaio 2026 si celebra la Giornata del Rispetto in memoria di Willy Monteiro Duarte. Valditara invita le scuole a promuovere iniziative contro il bullismo e ogni forma di violenza. Il calendario scolastico si arricchisce di una nuova data dal forte valore civile. Il prossimo 20 gennaio 2026 si celebrerà per la prima volta la “Giornata del rispetto”, una ricorrenza introdotta dalla legge 17 maggio 2024, n. 70. La norma, che disciplina la prevenzione e il contrasto al bullismo e al cyberbullismo, ha individuato questo appuntamento annuale come opportunità per riflettere sulla non violenza e sulla lotta a qualsiasi discriminazione.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

