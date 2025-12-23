Spezia corre veloce Risultati da record con margini di crescita Il sindaco | Profilo internazionale

La Spezia si distingue per una crescita costante e risultati significativi nel tempo. Il sindaco sottolinea l’importanza di rafforzare il profilo internazionale della città, sottolineando l’impegno a migliorare servizi e infrastrutture. Mentre la campagna elettorale è ancora alle prime fasi, l’attenzione rimane sulla solidità dei progressi già raggiunti e sulle opportunità future per lo sviluppo locale.

La Spezia, 23 dicembre 2025 - Il traguardo elettorale è ancora un punto in lontanza e la corsa ufficialmente non è ancora partita. Anche se sta mettendo insieme elementi per affrontarla nella primavera del 2027. Nel consueto bilancio dell’anno ormai al termine il sindaco Pierluigi Peracchini ha tracciato i risultati ottenuti dalla sua amministrazione fissando i principali obiettivi del 2026. Nell’incontro fissato al Camec il primo cittadino spezzino ha voluto al suo fianco tutti gli assessori della giunta, ringraziandoli più volte del lavoro svolto, ma gestendo sempre in prima persona la scena. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Spezia corre veloce. Risultati da record con margini di crescita. Il sindaco: “Profilo internazionale” Leggi anche: Turismo, Bergamo vola: 2025 da record tra crescita internazionale e montagne in forte ripresa Leggi anche: Il Milan di Allegri corre veloce: ad un passo dalla vetta con tanti scontri diretti già giocati Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Frosinone-Spezia 2-1: diretta live e risultato finale | Serie B. Rapporto “Pendolaria” sulle ferrovie: Liguria corre ma investe poco, Levante e Spezia sotto pressione x.com “Chi corre, correrà di più. E chi è più lento sarà ancora più tartaruga.” La riforma sanitaria proposta dal Presidente Bucci rischia di ampliare le disuguaglianze invece di ridurle. Ieri sera a Spezia nella prima tappa del nostro tour regionale per la sanità pubblica - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.