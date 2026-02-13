L’evento “Team Digitale”, organizzato da Confartigianato Imprese Ravenna, si è concluso lunedì scorso con un incontro che ha riunito oltre cinquanta imprenditori locali in un ristorante del centro storico, per favorire scambi di idee e approfondimenti sull’innovazione digitale.

Si è conclusa lunedì scorso l’iniziativa ’Team Digitale, incontri conviviali sull’innovazioneì, il percorso culturale e strategico promosso da Confartigianato Imprese Ravenna per guidare le imprese nel mondo dell’ innovazione digitale. L’iniziativa, realizzata con il contributo della Camera di Commercio Ferrara Ravenna, si è articolata in quattro appuntamenti tematici, a partire dal mese di novembre scorso, che hanno affrontato i pilastri della trasformazione digitale moderna: “Dal Phishing alle Password: Sopravvivere nel Digitale” - focus sulla sicurezza informatica. “Cash or Click? Il Futuro dei Pagamenti” - analisi dei nuovi sistemi di transazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’innovazione corre tra networking e convivialità

