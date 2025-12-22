Ikea apre a Ravenna, ecco quando: il negozio al centro commerciale Esp Ravenna, 22 dicembre 2025. La multinazionale svedese Ikea ha annunciato la prossima apertura del primo ‘plan and order point’ a Ravenna, offrendo ai clienti un nuovo punto di riferimento per l'acquisto di prodotti e servizi.

Ravenna, 22 dicembre 2025. La multinazionale svedese Ikea ha annunciato la prossima apertura del primo ‘plan and order point’ a Ravenna. Quando apre Ikea a Ravenna. Dal prossimo mese di marzo i ravennati avranno la possibilità di interagire con Ikea attraverso un format consolidato, in grado di rispondere alle esigenze di chi vuole prendersi cura della propria casa o attività commerciale. Il nuovo plan and order point aprirà all’interno del Centro Commerciale Esp. La mitica Jole va in pensione a 88 anni e lascia lo storico locale: “Ne ho passati 50 nel bar, è arrivata l’ora di riposarsi” Cos’è il plan and order point. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

