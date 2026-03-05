A Milano non basta più neanche guadagnare 59mila euro all'anno per comprare casa a dirlo sono i costruttori

Secondo i costruttori, a Milano guadagnare 59 mila euro all'anno non basta più per acquistare una casa. I dati dell'Ance mostrano che il costo dei mutui è alto e richiede il 35% del reddito annuale per il pagamento. Questa situazione rende difficile per molte persone accedere al credito immobiliare. La difficoltà di ottenere un mutuo si aggiunge alle sfide del mercato immobiliare locale.

I dati e le analisi dell'Ance, l'associazione dei costruttori, parlano chiaro: a Milano il mutuo è insostenibile e per pagarlo si deve spendere il 35% di quanto si guadagna. Inoltre, sempre a Milano, il divario tra ricchi e poveri è enorme: i primi guadagnano 27 volte in più dei secondi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

A Milano non basta un reddito di 59mila euro per comprare casa e ripagare il mutuo senza difficoltàMilano, 4 marzo 2026 – Che il costo della vita e il prezzo del mattone a Milano siano fuori controllo, non è fantasia.

A Sanremo 2026 tornano i gioielli “vietati” l’anno scorso a Tony Effe: perché non sono più censurati?Ricordate le collane preziose "vietate" a Tony Effe a Sanremo lo scorso anno? Sono tornate al Festival e sembrano non subire più nessuna "censura".

Casa, a Milano mutui oltre la sostenibilità: non basta uno stipendio da 59mila euroI dati diffusi da uno studio Ance: per comprare casa si supera la soglia di sostenibilità. Il mutuo può arrivare fino al 50% del reddito. Crescono anche le disuguaglianze nelle grandi città ... affaritaliani.it

Perché rispondere Basta andare a vivere fuori non risolverà la questione abitativa di MilanoNon ci sono solo Brera e Isola È vero, non ci sono solo Brera e Isola a Milano, quartieri cool tra moda e innovazione dove secondo le stime di Immobiliare.it i prezzi medi del mattone si attestano ... fanpage.it

Belén Rodriguez ad aprile sosterrà in una scuola internazionale di Milano l’esame per la cittadinanza italiana. Lo scrivono il settimanale Chi e il Corriere della Sera. La showgirl argentina dovrà dimostrare di avere una competenza di livello intermedio (B1). - facebook.com facebook

In arrivo il derby di Milano, la carica di Maignan: "E' tutta una questione di adrenalina" x.com