A Sanremo 2026 tornano i gioielli vietati l'anno scorso a Tony Effe | perché non sono più censurati?

A Sanremo 2026 tornano i gioielli che lo scorso anno erano stati proibiti a Tony Effe. Le stesse collane sono state riammessi al festival senza restrizioni, suscitando curiosità sulla loro presenza. La loro riapparizione sembra segnare un cambiamento rispetto alle scelte del passato, lasciando aperti alcuni dubbi sui criteri adottati per le decisioni relative agli accessori sul palco.

Ricordate le collane preziose "vietate" a Tony Effe a Sanremo lo scorso anno? Sono tornate al Festival e sembrano non subire più nessuna "censura". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Giulia De Lellis pazza di Tony Effe: “È l’amore della mia vita e il più sexy del mondo. Grata a chi non c’è più”L'influencer si confessa alla soglia dei 30 anni tra l'amore per il rapper e la gioia della maternità: "Ho la bambina dei miei sogni, la mia ragione...

Il ritorno delle collane di Tony Effe: sono i gioielli di Sanremo da oltre 150 mila euroTony Effe ha indossato nuovamente le collane della discordia sanremesi che all'Ariston, al Festival di Sanremo 2025, gli erano costate moltissime...

Temi più discussi: Ditonellapiaga torna a Sanremo 2026 tra pop, memoria, ironia; Raf torna a Sanremo, un amore Infinito; Bianca Balti torna a Sanremo 2026, l’annuncio di Carlo Conti; Malika Ayane torna al Festival di Sanremo 2026: testo e significato del brano Animali notturni.

Achille Lauro a Sanremo 2026: se il collier è ben evidente, l'omaggio a Carlo Conti potrebbe essere nascosto?Protagonista della seconda serata del Festival di Sanremo 2026, Achille Lauro sfodera tutto il suo charme attraverso look sofisticati e gioielli bold. Uno in particolare ha colpito: la maxi collana co ... vanityfair.it

Sal Da Vinci, chi è la moglie Paola Pugliese?/ Il brano di Sanremo 2026 del marito l’ha commossaChi è la moglie di Sal Da Vinci, Paola Pugliese? Il cantante spiega il significato del brano portato a Sanremo 2026. ilsussidiario.net

Il suo caso ricorda quelli di Tony Effe e John Travolta delle passate edizioni - facebook.com facebook

Dalla farfallina di Belen all'incursione di «Cavallo Pazzo», dalla comunità Lgbtq+ contro Povia, passando per la litigata off-camera dei Ferragnez fino al collana-gate di Tony Effe. Lo scandalo è servito x.com