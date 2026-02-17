Fiammetta Borsellino tra gli studenti

Fiammetta Borsellino, figlia del giudice Paolo Borsellino ucciso dalla mafia, ha deciso di incontrare gli studenti per condividere la sua storia e sensibilizzare i giovani sulla lotta alla criminalità organizzata. La nona edizione della Primavera della Legalità, che si svolgerà nel 2026, prevede oltre cento appuntamenti tra eventi pubblici e attività scolastiche, molti dei quali si terranno nelle scuole di tutta Italia. Sul sito www. è possibile consultare il programma completo e i dettagli di ogni iniziativa.

È rivolta perlopiù ai giovani la nona edizione della Primavera della Legalità. Oltre cento gli eventi, sia pubblici che scolastici, che prenderanno vita nel 2026, tutti visionabili sul sito www.primaveradellalegalita.it. Sabato mattina al centro Scholè di Pesaro il coordinatore Francesco Montanari ha presentato con orgoglio le 71 realtà coinvolte nel progetto. Rispetto all'edizione scorsa se ne sono aggiunte 19 e anche il numero di provincie è aumentato. Oltre a quella di Pesaro Urbino, in cui si svolgerà la maggior parte degli eventi, sono coinvolte Fermo, Ancona, Ascoli Piceno e alcuni territori dell'Emilia Romagna.