Auto in fiamme intervengono i vigili del fuoco

Nel tardo pomeriggio di sabato a Savignano sul Rubicone, un'auto è stata interessata da un incendio improvviso. Le fiamme si sono propagate intorno alle 17, richiedendo l'intervento dei vigili del fuoco. L'episodio ha causato disagi alla circolazione e ha richiesto pronti interventi di emergenza per spegnere il veicolo e garantire la sicurezza dell'area.

Nel tardo pomeriggio di sabato, a Savignano sul Rubicone, un'auto ha preso improvvisamente fuoco. Le fiamme sono divampate intorno alle 17.40 lungo la via Emilia e, sul posto, sono accorsi i vigili del fuoco. Il personale del 115 ha provveduto ad estinguere l'incendio che ha completamente.

