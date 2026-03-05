A Firenze e Bologna diversi appuntamenti per la Giornata Internazionale della Donna

In diverse città italiane, tra cui Firenze e Bologna, si svolgono numerosi eventi per la Giornata Internazionale della Donna. Domenica 8 marzo 2026, vengono organizzate iniziative culturali, sociali e simboliche, coinvolgendo comunità locali e istituzioni. La giornata vede la partecipazione di associazioni, enti pubblici e cittadini, che si riuniscono per celebrare e riconoscere il ruolo delle donne nella società.

Domenica 8 marzo 2026, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, l'Italia celebra la figura femminile con un ricco calendario di iniziative ed eventi culturali, sociali e simbolici distribuiti su tutto il territorio nazionale. A Firenze, ad esempio, apre le proprie porte il Museo di San Marco dove, dopo lo straordinario successo della mostra Beato Angelico - nei 122 giorni di apertura circa 100mila presenze qui e oltre 250mila visitatori a Palazzo Strozzi, record nella storia ventennale della Fondazione Palazzo Strozzi -, l'esperienza per il pubblico continua con la possibilità di immergersi integralmente in uno dei cicli di...