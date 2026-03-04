Giornata internazionale della donna Informazione e prevenzione Quattro giorni di appuntamenti

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Comune di Santa Fiora e la Consulta per la Sanità organizzano quattro giorni di eventi dedicati alla salute femminile e alla prevenzione, che si svolgeranno da domani a domenica. Durante questo periodo, saranno previste iniziative e appuntamenti rivolti alle donne della comunità. L’obiettivo è offrire informazioni e sensibilizzare su temi legati al benessere femminile.

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, da domani a domenica il Comune di Santa Fiora, insieme alla Consulta per la Sanità, promuovono quattro giornate dedicate al benessere femminile, alla salute e alla prevenzione. Un percorso fatto di incontri, screening, laboratori e momenti di informazione per prendersi cura di sé con maggiore consapevolezza. "L'8 marzo rappresenta sempre un'importante occasione per parlare di diritti – sottolinea Serena Balducci, assessora al Turismo e Cultura di Santa Fiora –. Quest'anno ricorre infatti l'80esimo anniversario dal voto alle donne, e così è nata l'esigenza di organizzare un approfondimento sulle figure femminili santafioresi impegnate nella lotta ai diritti e nella politica locale, come staffette, attiviste e politiche, dalla Resistenza fino ad oggi".