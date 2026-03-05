A Condove arrivano le telecamere sul territorio | Renderanno il paese più sicuro

A Condove sono state installate otto nuove telecamere sul territorio comunale, che sono entrate in funzione all'inizio di marzo 2026. Le telecamere sono state posizionate in diverse zone del paese e ora monitorano le aree pubbliche. La loro presenza mira a migliorare la sicurezza e la sorveglianza nel centro abitato. I cittadini possono ora contare su un sistema di videosorveglianza più capillare.

Sono entrate in servizio a inizio marzo 2026 le otto nuove telecamere installate sul territorio comunale di Condove a fine 2025. Saranno attive anche nelle ore notturne e serviranno a garantire un maggior presidio di sicurezza in alcuni dei punti più sensibili del paese. Sono state posizionate in piazza Martiti della Libertà, alla piastra Moletto, nei parchi giochi di via Grandi e via 25 Aprile e sul PalaLeccese, con attenzione all'accesso di via Roma e al parcheggio della palestra. Oltre a queste sul territorio ne sono presenti altre sei, che monitorano le isole ecologiche e che sono state totalmente risistemate. "Questo intervento - spiega su Facebook il sindaco Jacopo Suppo - si inserisce in un quadro più ampio di presidio del territorio, in accordo con la nostra polizia locale e con i carabinieri.

"Più telecamere sul territorio""L’attenzione sul nostro territorio resta alta, in costante collaborazione con le forze dell’ordine".

