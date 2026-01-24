L’installazione di telecamere sul territorio rappresenta un impegno continuo per garantire maggiore sicurezza. Attraverso questa collaborazione con le forze dell’ordine, si mira a monitorare costantemente le aree sensibili, contribuendo a prevenire e rispondere tempestivamente a eventuali situazioni di rischio. La presenza di telecamere rafforza l’attenzione sulla sicurezza pubblica, mantenendo un controllo efficace e rispettoso delle normative vigenti.

"L’attenzione sul nostro territorio resta alta, in costante collaborazione con le forze dell’ordine". Così Milena Zanna (foto sopra), sindaca di Valsamoggia, ribadisce l’impegno dell’amministrazione nel monitorare e prevenire gli episodi di criminalità sul territorio. A riportare sotto i riflettori il tema della sicurezza è stato infatti l’assalto a una villetta bifamiliare di Calcara, lo scorso mercoledì, quando i ladri sono entrati dal giardino e hanno forzato la porta d’ingresso. Una volta all’interno, hanno messo a soqquadro le stanze, portando via monili d’oro, gioielli e contanti, per poi fuggire. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Più telecamere sul territorio"

Più occhi elettronici e pattuglie sul territorio: rafforzata la sicurezza a Lonate PozzoloInstallate otto nuove telecamere in quattro punti strategici. Il bilancio della polizia locale tra controlli, rifiuti abbandonati e carenza di personale ... laprovinciadivarese.it

Agropoli, più sicurezza in città: accordo tra Comune e Carabinieri per il controllo diretto delle telecamereL’accordo è stato firmato dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Salerno, colonnello Filippo Melchiorre, e dal sindaco di Agropoli, Roberto Antonio Mutalipassi. agro24.it

L’intervento prevede l’installazione di 20 telecamere di ultima generazione, posizionate in punti strategici del territorio comunale - facebook.com facebook