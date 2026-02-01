Grazie all' Intelligenza artificiale le auto private renderanno le strade più sicure

L’Ohio ha completato un progetto pilota che sfrutta l’intelligenza artificiale per migliorare la sicurezza sulle strade. Le auto private, grazie ai dati in tempo reale, aiutano a individuare problemi e criticità della rete stradale, rendendo le strade più sicure per tutti.

Honda e DriveOhio, l’hub per la mobilità intelligente del dipartimento dei trasporti dell’Ohio (ODOT), hanno portato a termine un progetto pilota unico nel suo genere che dimostra come i dati generati dai veicoli in tempo reale possano individuare e segnalare le criticità della rete stradale. Svolto in collaborazione con i partner tecnologici i-Probe Inc., Parsons e l’Università di Cincinnati, il progetto ha verificato la concreta fattibilità di un sistema automatico di gestione e segnalazione delle condizioni stradali in grado di aiutare i dipartimenti dei trasporti a ottimizzare in modo proattivo la manutenzione, riducendo i costi e rendendo le strade più sicure. 🔗 Leggi su Laverita.info

Rifacimento dei marciapiedi, via ai lavori straordinari per rendere le strade più sicure Viareggio, 21 dicembre 2025 – Sono in programma interventi di manutenzione e ricostruzione dei marciapiedi e dell'asfalto nelle aree di Viareggio e Torre del Lago.

