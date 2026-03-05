A Cerea torna Pianura Golosa

A Cerea, dall’6 all’8 marzo 2026, si svolge una nuova edizione di Pianura Golosa nell’Area Exp. La manifestazione è un mercato enogastronomico dedicato ai sapori e alle tradizioni della pianura veronese, attirando visitatori interessati a scoprire prodotti locali e specialità regionali. L’evento si ripete ogni anno, diventando un appuntamento fisso per gli appassionati di gastronomia.

Dal 6 all'8 marzo 2026 l'Area Exp di Cerea ospita una nuova edizione di Pianura Golosa, il mercato enogastronomico dedicato ai sapori e alle tradizioni della pianura veronese. La manifestazione nasce da un'idea semplice, quasi spontanea: sedersi attorno a un tavolo per assaggiare e confrontarsi. Proprio da questo gesto quotidiano ha preso forma, negli anni, un appuntamento capace di raccontare un territorio attraverso il cibo e le storie delle persone che lo producono. All'origine dell'iniziativa c'è un gruppo di appassionati della stortina veronese, il piccolo salamino ricurvo tipico della Bassa Veronese.

