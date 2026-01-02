Torna la neve in Lombardia | freddo gelido e fiocchi bianchi anche in pianura Ecco quando | le previsioni per l’Epifania

Torna la neve in Lombardia, con temperature molto basse e precipitazioni diffuse, anche in pianura. Le previsioni indicano un'epifania caratterizzata da freddo intenso e fiocchi bianchi, accompagnati da piogge sparse. È importante prepararsi a condizioni meteorologiche avverse durante questo periodo, che segna la fine delle festività natalizie. Ecco cosa aspettarsi nel dettaglio per l’inizio di gennaio.

Milano, 2 gennaio 2025 – Fine delle festività da "brividi" anche in Lombardia. Quella in arrivo sarà un'Epifania con freddo, neve (anche a quote basse) e piogge sparse. Questa in sintesi la previsione del Centro Meteo Italiano per i prossimi giorni. Secondo il Cmi, "la situazione sinottica vede un lobo del vortice polare muoversi verso l'Europa portando aria fredda e neve a bassa quota su molte zone del vecchio continente". E in Lombardia? Ecco cosa dicono le previsioni per i prossimi giorni (Befana del 6 gennaio compresa) Torna la neve in Lombardia (anche a quote basse). Punti di stoccaggio e, all'occorrenza, varchi per l'inversione di marcia se non si potesse proseguire.

Meteo Milano e Lombardia, l’anno nuovo inizia col freddo “polare”. La Befana potrebbe portare neve - Nei primi giorni del nuovo anno il tempo sarà nel complesso stabile, con perturbazioni che scivoleranno al Centro sud e con un modesto rialzo termico, al quale seguirà una nuova irruzione intorno all' ... ilgiorno.it

Neve, tra poco cadrà copiosa fino a quote basse, le zone interessate - Una forte perturbazione atlantica è pronta a investire l'Italia all'inizio della prossima settimana, innescando una rapida ondata di maltempo, con fenomeni che potrebbero essere anche intensi. ilmeteo.it

