Venerdì 23 gennaio, le previsioni meteo indicano il ritorno della neve nelle città della Pianura Padana, tra cui Milano e Torino. Dopo anni di precipitazioni nevose scarse o assenti, si prevede un possibile imbiancamento delle aree urbane e delle zone limitrofe, con accumuli che potrebbero riportare la neve in queste regioni. Un evento che potrebbe segnare un cambiamento nel clima delle pianure del Nord Italia, per un breve periodo.

La neve sta per tornare protagonista sulle pianure del Nord Italia. Dopo anni in cui gli accumuli significativi sono diventati sempre più rari, le previsioni meteo indicano che tra venerdì 23 e sabato 24 gennaio i fiocchi bianchi potrebbero imbiancare città che non vedevano precipitazioni nevose abbondanti da tempo, da Milano a Torino, passando per Piacenza, Varese, Bergamo e altre province della Pianura Padana. L’arrivo della neve a quote così basse è legato a una dinamica meteorologica particolare, innescata dal passaggio di correnti artiche sui territori settentrionali e dal conseguente drastico calo delle temperature previsto nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Neve a Milano e Torino venerdì 23 gennaio: torna il “cuscino freddo” in Pianura Padana

Argomenti discussi: Meteo, torna la neve a bassa quota in Pianura Padana. Ecco da quando; Neve, freddo e gelate in arrivo: dove e quando. Le previsioni meteo in Lombardia; L’inverno va in pausa: a Milano farà meno freddo ma arriva la pioggia; Se la neve sparisce, le Olimpiadi devono agire per salvare sé stesse.

