Immaginate la scena: volete trovarvi con una vostra amica per fare una bella colazione al bar e aggiornarvi sugli ultimi gossip che avete. Ma appena arrivate, vedete un dj e le persone che ballano. Tranquille, non avete sbagliato fuso orario, state solo assistendo al fenomeno del soft clubbing, la "discoteca" di mattina. La rivoluzione del divertimento inizia dal soft clubbing Niente più alcol, "fare after" o svegliarsi con un mal di testa atroce dovuto alle ore piccole fatte la sera prima in discoteca. Il soft clubbing è una nuova forma di svago che mantiene l'essenza della discoteca, cioè radunare molte persone che desiderano staccare la spina ballando, ma proponendola di mattina in un bar o talvolta nelle terrazze. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ballare con un cappuccino in mano: il soft clubbing è la svolta

Ballare alle 10:00 del mattino con cappuccino? Il soft clubbing sta cambiando tutto anche in ItaliaIl soft clubbing è il nuovo modo di vivere la musica e il divertimento: si balla, ma senza fare le ore piccole né rischiare l’hangover del giorno...

Leggi anche: Ballare sotto cassa alle dieci del mattino (con cornetto e cappuccino): è l’era del soft clubbing, ecco cos’è il nuovo trend che spopola tra la Gen Z

Temi più discussi: Soft clubbing: ballare di mattina con cappuccino e cornetto, il trend della Gen Z; Cappuccino, cornetto e musica techno: da Milano a Torino la moda di ballare a colazione; NIGHTLIFE - Ballare alle 10 del mattino, la nuova trasgressione; Soft clubbing: il Morning Club che piace (anche) ai grandi ma parla Gen Z.

Ballare sotto cassa alle dieci del mattino (con cornetto e cappuccino): è l’era del soft clubbing, ecco cos’è il nuovo trend che spopola tra la Gen ZDimenticatevi i cocktail e le notti brave: ora si balla con cappuccino e cornetto, in pieno benessere e senza hangover ... ilfattoquotidiano.it

Soft clubbing: perché andare a ballare la domenica mattina?Musica house, brioche e cappuccino. Questa è la tendenza arrivata in Italia da Berlino, Londra e New York, e ci parla di un modo diverso di gestire il tempo del divertimento. Con più calma, un po’ men ... vanityfair.it

Un modo tutto nuovo di ballare con gli amici, in orari (e giorni) decisamente insoliti. Ecco cosa succede a Torino e dove - facebook.com facebook