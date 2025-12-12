Ginnastica artistica la Libertas Artistica ’94 brilla e spinge l’Emilia-Romagna al podio
La Libertas Artistica ’94 ha brillato all’Accademia acrobatica di Cesenatico, portando oltre 260 atlete in pedana per il “Trofeo della solidarietà della Ginnastica artistica Libertas”. Un evento importante per le società che competono per la Coppa delle Regioni, con la partecipazione di numerosi talenti provenienti dall’Emilia-Romagna.
