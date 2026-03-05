80 anni dal voto | in Abruzzo il divario di genere cresce

In Abruzzo, il divario di genere si amplia mentre si avvicina l’ottantesimo anniversario del primo voto femminile in Italia, previsto per l’8 marzo 2026. Da allora, si sono verificati cambiamenti nel modo in cui uomini e donne partecipano alla vita politica, ma le differenze tra i sessi continuano a essere evidenti. La ricorrenza mette in evidenza questa distanza ancora presente nel territorio.

La data dell'8 marzo 2026 segna un traguardo storico: ottant'anni dal primo voto delle donne italiane. In Abruzzo, nonostante il tempo trascorso, la parità di genere rimane un obiettivo irraggiunto e lontano dalla realtà quotidiana. L'anniversario del suffragio femminile coincide con una presa di coscienza sulla disuguaglianza persistente nel territorio regionale. Le donne continuano a subire svantaggi concreti nell'ambito lavorativo, familiare e sociale. I dati raccolti confermano che la strada verso l'equilibrio è ancora lunga da percorrere. Ottant'anni di storia e il divario abruzzese Il 10 marzo 1946 le cittadine italiane si recarono alle urne per le elezioni amministrative in alcuni comuni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

8 Marzo 2026: 80 anni dal voto delle donne ma in Abruzzo è ancora lontana la parità di genereL’8 marzo coincide quest’anno con un anniversario speciale: ottant’anni dal primo voto delle donne italiane.

