In vista dell’8 marzo, giornata dedicata alle donne, si consiglia di regalare un libro invece delle tradizionali mimose. L’iniziativa invita a scegliere titoli che stimolino una riflessione autentica sulla questione femminile, proponendo un gesto che vada oltre i consueti simboli. La proposta mira a incoraggiare un dono che favorisca il confronto e la conoscenza, senza rinunciare alla spontaneità del gesto.

In vista dell’8 marzo, giornata dedicata a tutte le donne, vi suggeriamo di regalare, a quelle a cui tenete, invece di un piuttosto abituale e scontato mazzetto di mimose, un bel libro. In questo articolo vi proponiamo alcuni titoli dedicati all’universo femminile. “Belle ciao!” per capire come Giorgia Meloni ha mandato in tilt il femminismo Il primo è Belle ciao! di Barbara Saltamartini (Historica, 2025), un agile e ben scritto volume che si propone, come illustrato nel sottotitolo, di spiegare «come Giorgia Meloni e la destra hanno mandato in tilt il femminismo». Partendo dal fatto che la prima donna a guidare l’Italia è una leader di... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’8 marzo regaliamo libri, non mimose: titoli per una riflessione non omologata sulla questione femminile

A Falconara al via 'Marzo Donna', un mese di cultura, musica e riflessione dedicato alla figura femminileFALCONARA - Torna da domenica primo marzo la rassegna ‘Marzo Donna 2026’, il programma di iniziative culturali promosso dal Comune di Falconara in...

Sbocciano le mimose. Un mese dedicato all’"Universo Femminile"LUCCA Dal torneo di tennis alla mostra sulla Cantoni Cucirini, dalla marcia non competitiva al ruolo della donna nelle professioni.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a marzo regaliamo.

Temi più discussi: Quanto costano i regali di Cracco per la Festa della Donna 2026; 8 marzo - luganolac.ch; 8 marzo in Ucraina: sarà una festa pubblica nel 2026?; Cosa fare a Roma a marzo 2026?.

8 Marzo festa della donna: perché si regala la mimosaL’8 marzo non è soltanto una festa, ma una giornata di consapevolezza. La mimosa, con il suo profumo leggero e il suo colore brillante, continua a raccontare una storia di resilienza e speranza ... pourfemme.it

Al Globo l’8 marzo è sinonimo di prevenzione con LILTIn occasione della Festa della Donna, il Centro Commerciale Globo mette la salute in primo piano. Domenica 8 marzo, fuori ... merateonline.it

L’8 marzo regaliamo libri, non mimose: titoli per una riflessione non omologata sulla questione femminile x.com

Donne...abbiamo una sorpresa per voi Per festeggiarvi, dal 27FEBBRAIO al 8 MARZO, con €20,00 di spesa vi regaliamo una pochette Disponibile in 2 colori. - facebook.com facebook