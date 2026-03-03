A Norcia, la fiaccola Benedettina “Pro Pace et Europa una” è stata riaccesa, richiamando l’attenzione sulla tradizione di San Benedetto. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti religiosi e civili, che hanno acceso la fiaccola come simbolo di pace e unità tra le comunità. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle consuetudini locali, senza ulteriori sviluppi o dichiarazioni ufficiali.

NORCIA - La fiaccola Benedettina “Pro Pace et Europa una“ è tornata ad accendersi a Norcia nel segno di San Benedetto. La cerimonia, che ha dato avvio alla tradizionale staffetta, si è svolta domenica alla presenza del primo cittadino Giuliano Boccanera, del sindaco di Cassino Enzo Salera e del vice Emanuele Rocchi insieme all’arcivescovo Renato Boccardo, all’abate del monastero di San Benedetto in Monte padre Benedetto Nivakoff e all’abate Ordinario dell’Abbazia di Montecassino padre Antonio Luca Fallica. "La fiamma che ha ripreso a brillare nel cuore di Norcia – spiegano dal Comune – rappresenta una responsabilità oltre che un simbolo: quella di custodire e trasmettere valori che parlano di dialogo, coesione e fraternità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Accesa la fiaccola benedettina: "Un simbolo e una responsabilità"

L’accensione della fiaccola benedettina chiude Nero Norcia all’insegna di amicizia e condivisioneL’accensione della fiaccola benedettina nella ritrovata Basilica di san Benedetto a Norcia, domenica 1 marzo ha dato il via alle celebrazioni in...

Alba di Candelora: la fiamma accesa tra i detriti, simbolo di rinascita dopo il disastro.Il 2 febbraio 2026, in un’Italia ancora scossa dal ricordo della frana che ha isolato il Santuario di Montevergine, si è celebrata la Candelora con...

Contenuti e approfondimenti su Accesa la fiaccola benedettina: "Un...

Temi più discussi: Accesa la fiaccola benedettina: Un simbolo e una responsabilità; Norcia (PG) – Al via il cammino della Fiaccola Benedettina Pro Pace et Europa Una; Norcia, la luce della rinascita: accesa la Fiaccola benedettina tra memoria e futuro; Norcia, la luce della rinascita: accesa la Fiaccola benedettina tra memoria e futuro.

L'accensione della fiaccola benedettina chiude Nero NorciaL'accensione della fiaccola benedettina nella ritrovata Basilica di San Benedetto a Norcia, domenica 1 marzo ha dato il via alle celebrazioni in onore del santo patrono d'Europa e ha chiuso simbolicam ... ansa.it

San Benedetto: Montecassino e Cassino si preparano a celebrare il patrono. Domani a Norcia accensione della fiaccola Pro Pace et Europa UnaL’abbazia di Montecassino e la città di Cassino si preparano a vivere le celebrazioni commemorative del transito di San Benedetto, patrono d’Europa. Con il mese marzo entrano infatti nel vivo I Giorn ... agensir.it

Una Luce sempre Accesa Trieste Belle Époque Donne in Musica Sala Luttazzi del Magazzino 26, Porto Vecchio - Porto Vivo Mercoledì 4 marzo 2026, ore 17:00 Ingresso libero Nel vastissimo repertorio, spesso misconosciuto, della canzone triest - facebook.com facebook