8 Marzo Orgoglio Amaranto e Acf Arezzo insieme con l’evento in ricordo di Rossana Sacconi Aperitivo popolare e raccolta fondi

Domenica 8 marzo alle 18,30 la sede di Orgoglio Amaranto in Curva Sud ospiterà un evento in memoria di Rossana Sacconi, tifosa scomparsa prematuramente. Durante l’appuntamento, si svolgerà un aperitivo popolare e si raccoglieranno fondi per ricordarla e sostenere iniziative legate alla sua figura. L’evento vede la collaborazione tra Orgoglio Amaranto e Acf Arezzo.

Domenica 8 marzo dalle 18,30 la sede di Orgoglio Amaranto in Curva Sud è aperta per l'evento in ricordo di Rossana Sacconi, l'amica tifosa prematuramente scomparsa e mai dimenticata. Quest'anno la raccolta fondi a lei dedicata ha un significato particolare. Il direttivo di Orgoglio Amaranto ha deciso fare una donazione all'associazione Il Velocipede Onlus di Arezzo per sostenere la famiglia Vestri colpita dal crollo della palazzina a Le Ristradelle, alla periferia di Arezzo il 15 gennaio scorso.

Acf Arezzo, arriva in maglia amaranto Rebecca D’EliaArezzo, 21 gennaio 2026 – ACF Arezzo comunica l’arrivo in maglia amaranto di Rebecca D’Elia.

Acf Arezzo, Elisa Mariani è una nuova giocatrice amarantoArezzo, 29 gennaio 2026 – ACF Arezzo comunica che Elisa Mariani è una nuova giocatrice amaranto.

Orgoglio Amaranto aderisce al manifesto di Supporters in CampoIl testo tenta, in maniera organica, di stabilire principi etici e valoriali in cui i tifosi si riconoscono e di cui si vogliono fare portavoce ... arezzonotizie.it

