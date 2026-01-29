Acf Arezzo Elisa Mariani è una nuova giocatrice amaranto

Elisa Mariani ha firmato con l’ACF Arezzo e si è subito unita alla squadra. La centrocampista, nata nel 2003, arriva dall’Inter, dove ha giocato nelle giovanili. Ora cerca spazio nel campionato di Serie B femminile con la maglia amaranto.

Arezzo, 29 gennaio 2026 –  ACF Arezzo comunica che Elisa Mariani è una nuova giocatrice amaranto.  Centrocampista classe 2003, Mariani è cresciuta calcisticamente nel settore giovanile dell’Inter e vanta una significativa esperienza nel Campionato di Serie B Femminile. Il suo esordio in cadetteria risale alla stagione 202021 con la maglia del Tavagnacco; successivamente ha maturato ulteriori esperienze con Como Women - con il quale ha conquistato la promozione in Serie A Femminile nella stagione 202122 - Ravenna Women, Hellas Verona e Orobica Bergamo. All’inizio della stagione in corso, Elisa Mariani si è unita al Brescia, formazione con cui ha collezionato 10 presenze, realizzando anche 2 reti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

