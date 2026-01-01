Rincari per treni e aerei nelle feste Spi Cgil | Diritto alla mobilità al sud diventa lusso

L’aumento dei costi di treni e aerei durante le festività natalizie solleva preoccupazioni sulla mobilità nel Sud Italia. Spi Cgil Reggio Calabria sottolinea come questo incremento renda l’accesso ai mezzi di trasporto un privilegio, limitando il diritto alla mobilità per le persone della regione. La questione evidenzia le difficoltà di un servizio spesso troppo costoso per molte famiglie, specialmente in un periodo di festività e di maggiore esigenza di spostamenti.

L’aumento dei prezzi aerei e ferroviari durante il periodo delle festività natalizie è al centro di un duro intervento di Spi Cgil area metropolitana di Reggio Calabria.Afferma la segreteria generale Mimma Pacifici: “È vergognoso ciò che sta accadendo in questi giorni nel nostro splendido paese a. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

