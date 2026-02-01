Ddl stupri Spi Cgil contro il nuovo testo | Arretramento culturale inaccettabile

La Spi Cgil attacca duramente il nuovo testo del Ddl stupri, definendolo un passo indietro culturale. L’associazione sindacale critica il governo, che sembra aver cambiato rotta rispetto all’intesa trovata a novembre sulle questioni di violenza contro le donne. La tensione cresce, e le opposizioni chiedono di tornare a un confronto più serio sui diritti e sulla tutela delle vittime.

«Il 19 novembre scorso, in tema di violenza contro le donne, era stato raggiunto un accordo da ricordare: al di là degli schieramenti, le donne (in questo caso la segretaria del PD Schlein e la Presidente del Consiglio Meloni) avevano trovato, ancora una volta, un’intesa importante per ridare dignità al corpo della donna, come già era stato fatto in Parlamento in altri contesti e per altre tematiche di genere. Era stato introdotto nel decreto Stupri il concetto di “consenso libero e attuale” nei casi di violenza, rispondendo così finalmente anche come Italia ai requisiti della Convenzione di Istanbul».🔗 Leggi su Veronasera.it

