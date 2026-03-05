8 marzo Barilla lo celebra raccontando tre storie di leadership femminile

Il 8 marzo, Barilla ha deciso di celebrare la giornata internazionale della donna condividendo tre storie di leadership femminile. Attualmente, nel gruppo lavorano più di 3000 donne, tra professioniste, manager, tecniche di stabilimento, ricercatrici e responsabili di funzione, che ogni giorno sono coinvolte nelle attività in Italia e all’estero. L’azienda ha scelto di mettere in evidenza il ruolo femminile all’interno della propria struttura.

Roma, 5 mar. (AdnkronosLabitalia) - Sono oltre 3000 le donne tra le persone Barilla: professioniste, manager, tecniche di stabilimento, ricercatrici, responsabili di funzione che ogni giorno contribuiscono alla crescita del Gruppo in Italia e nel mondo. È da qui che prende forma l'impegno per la parità di genere, un percorso che nasce dentro l'azienda e si estende alle comunità attraverso le realtà con cui Barilla collabora da anni. In occasione della Giornata internazionale della donna (8 marzo), il Gruppo sceglie di raccontare questo impegno non solo attraverso politiche e risultati, ma anche attraverso le voci di tre donne che, collaborando con l'azienda, guidano il cambiamento ogni giorno: dalla lotta allo spreco alimentare all'impegno per l'inclusione sociale, fino alla formazione delle nuove generazioni.