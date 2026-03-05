Barilla celebra l' 8 marzo raccontando tre storie di leadership femminile
Il Gruppo Barilla, con oltre 3000 donne tra le sue dipendenti, celebra l’8 marzo presentando tre storie di leadership femminile. Tra professioniste, manager, tecniche di stabilimento e ricercatrici, queste donne svolgono ruoli chiave nella crescita dell’azienda sia in Italia che all’estero. La giornata viene dedicata a mettere in luce il contributo delle donne all’interno del Gruppo.
Oltre 3000 donne tra le persone Barilla: parità retributiva raggiunta, congedi parentali inclusivi e una leadership femminile sempre più presente nei ruoli chiave e negli stabilimenti produttivi italiani Sono oltre 3000 le donne tra le persone Barilla: professioniste, manager, tecniche di stabilimento, ricercatrici, responsabili di funzione che ogni giorno contribuiscono alla crescita del Gruppo in Italia e nel mondo. È da qui che prende forma l'impegno per la parità di genere, un percorso che nasce dentro l'azienda e si estende alle comunità attraverso le realtà con cui Barilla collabora da anni. In occasione della Giornata...
