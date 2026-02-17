Oltre 2,5 milioni di bambini ucraini ancora sfollati al quinto anno di guerra | un terzo del totale continua a vivere lontano da casa

Nel quinto anno di guerra, più di 2,5 milioni di bambini ucraini sono ancora costretti a lasciare le proprie case, perché i combattimenti continuano a sconvolgere le loro vite. Molti di loro si trovano in rifugi improvvisati o in campi temporanei, lontano dalla loro quotidianità.

La guerra in Ucraina entra nel suo quinto anno con oltre 2,5 milioni di bambini ucraini, più di un terzo del totale, ancora sfollati.

Ucraina, Unicef: “In 4 anni di guerra sfollato un terzo dei bambini. Oltre 3.200 sono stati uccisi o feriti”L’Unicef ha annunciato che in quattro anni di guerra in Ucraina un terzo dei bambini è stato costretto a lasciare le proprie case.

UNICEF/Rep.Dem. del Congo: oltre 500 mila persone – di cui oltre 100 mila bambini – sfollati a causa delle violenzeIn seguito alle violenze in Repubblica Democratica del Congo, oltre 500 mila persone, tra cui più di 100 mila bambini, sono state costrette a fuggire dalle proprie abitazioni.

