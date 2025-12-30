Aurora Livoli i 50 giorni giorni lontano da casa | dalla scomparsa alla telefonata ai genitori Caccia all’uomo alto e magro che era con lei

Aurora Livoli, 19 anni, scomparve improvvisamente a Milano. Dopo cinque giorni di assenza, il suo corpo venne trovato in un cortile di periferia. La vicenda riguarda anche la ricerca di un uomo alto e magro che era stato con lei. Questa storia evidenzia la complessità di un caso di scomparsa e le successive indagini per fare luce su quanto accaduto.

Aurora Livoli aveva 19 anni e, per cinque giorni, non è stata che un corpo senza nome. Una ragazza trovata morta in un cortile di periferia, a Milano, di cui nessuno sapeva dire nulla. Nessun documento addosso, nessun telefono, nessun segno che potesse raccontare chi fosse o da dove venisse. Per giorni è rimasta invisibile anche nella morte. Dopo la diffusione da parte degli investigatori dell'Arma, finalmente è arrivata l'identificazione. Aurora era nata a Roma e viveva a Monte San Biagio, in provincia di Latina. Si era diplomata da poco all'Itis Pacinotti, nella sede di Fondi. Frequentava la stessa scuola di Paolo Mendico, il ragazzo di 14 anni che a settembre si è tolto la vita dopo episodi di bullismo.

