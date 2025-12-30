Nel 2025, i principali partner europei nel settore della difesa distribuiranno un record di 5 miliardi di euro agli azionisti, segnando un aumento rispetto alla frenata del mercato statunitense. La guerra per la supremazia nel settore sembra già conclusa per i colossi europei, che continuano a beneficiare di dividendi elevati e di una posizione di rilievo nel panorama globale della difesa.

Record di dividendi nel 2025 per i colossi del settore nel Vecchio continente (a fronte della frenata americana). Così Ursula, cavalcando lo spauracchio dello zar, spera di evitare la strage di industrie causata dal green. La guerra tra Russia e Ucraina ha già un vincitore: le grandi aziende della Difesa. Il Financial Times ha stimato che i colossi europei, quest’anno, distribuiranno in dividendi agli azionisti la bellezza di 5 miliardi di dollari, poco meno di 4 miliardi e mezzo di euro. Il quotidiano britannico ha commissionato il calcolo al Vertical research partners, che ha misurato la crescita delle quote destinate agli investitori a partire dallo scoppio delle ostilità nell’Est. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Guerra già vinta dai big della difesa. Ai loro azionisti ora vanno 5 miliardi

