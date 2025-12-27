Sorpresa la guerra dei dazi di Trump l’ha vinta il Messico | ecco perché
Quando Donald Trump ha annunciato la sua raffica di dazi contro il resto del mondo, alleati inclusi, molti osservatori davano per scontato che il Messico sarebbe stato tra i principali perdenti. Gli indizi, d’altronde, puntavano tutti in quella direzione: un’economia fortemente orientata all’export, dipendente dal mercato statunitense e inserita nel mirino di una politica commerciale sempre più aggressiva. E invece, a oltre sei mesi di distanza dalle prime tariffe imposte dalla Casa Bianca, i numeri raccontano una storia ben diversa dalle previsioni. Il vincitore inaspettato della guerra commerciale di Trump. 🔗 Leggi su Open.online
