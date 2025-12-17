Un nuovo studio pubblicato su Research Notes of the AAS analizza l'oggetto interstellare 3I/ATLAS, smontando l'ipotesi di un'origine extraterrestre. La ricerca evidenzia che le caratteristiche osservate, come la degassazione e l'accelerazione non gravitazionale, sono compatibili con un comportamento tipico dei comete, escludendo così l'ipotesi di una nave extraterrestre.

Un nuovo studio pubblicato su Research Notes of the AAS mostra che l'oggetto interstellare 3IATLAS ha un degassamento tipico da cometa e una corrispondente accelerazione non gravitazionale. Anche le dimensioni del nucleo sono del tutto simili a quelle di piccoli astri chiomati che attraversano il Sistema solare. La ricerca smonta l'ipotesi tecnologica alternativa proposta dal professor Avi Loeb. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Avi Loeb: “3I/ATLAS è ancora intero, spiegatemelo”. Poi cita Einstein. Ma uno studio smonta l’ipotesi astronave

Leggi anche: 3I/ATLAS ha altre anomalie, Avi Loeb insiste: “Può essere un’astronave, non giudicare il libro dalla copertina”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Do you know how to remove the car headrests when you install custom seat covers

3I/ATLAS, studio smonta l’ipotesi astronave: “Accelerazione non gravitazionale e dimensioni da cometa” - Un nuovo studio pubblicato su Research Notes of the AAS mostra che l'oggetto interstellare 3I/ATLAS ha un degassamento tipico da cometa e una corrispondente ... fanpage.it