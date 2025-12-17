3I ATLAS studio smonta l'ipotesi astronave | Accelerazione non gravitazionale e dimensioni da cometa
Un nuovo studio pubblicato su Research Notes of the AAS analizza l'oggetto interstellare 3I/ATLAS, smontando l'ipotesi di un'origine extraterrestre. La ricerca evidenzia che le caratteristiche osservate, come la degassazione e l'accelerazione non gravitazionale, sono compatibili con un comportamento tipico dei comete, escludendo così l'ipotesi di una nave extraterrestre.
Un nuovo studio pubblicato su Research Notes of the AAS mostra che l'oggetto interstellare 3IATLAS ha un degassamento tipico da cometa e una corrispondente accelerazione non gravitazionale. Anche le dimensioni del nucleo sono del tutto simili a quelle di piccoli astri chiomati che attraversano il Sistema solare. La ricerca smonta l'ipotesi tecnologica alternativa proposta dal professor Avi Loeb. 🔗 Leggi su Fanpage.it
