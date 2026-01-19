All' alt della polizia non si ferma e scappa | scatta la maxi multa per il 54enne
Un uomo di 54 anni di origine cinese è stato sanzionato dopo aver ignorato un controllo della polizia locale a Bovisio Masciago. Durante i controlli stradali, l’automobilista non si è fermato all’alt e ha tentato la fuga, finendo per ricevere una maxi multa. L’uomo, alla guida senza patente, è stato successivamente fermato e sanzionato secondo le normative vigenti.
