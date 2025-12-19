La neve diventa capolavoro | al Castello Sforzesco in mostra cartoline e riviste

La neve si trasforma in arte al Castello Sforzesco di Milano, dove vengono esposte cartoline e riviste che raccontano l’evoluzione del turismo invernale. Dalla passione per le esplorazioni montane dell’Ottocento, fino allo sviluppo di strutture moderne tra gli anni Venti e Trenta, questa mostra celebra un secolo di storia e innovazione sulla neve. Un viaggio visivo tra passato e presente dell’immaginario invernale.

Milano – Se nel corso dell’Ottocento la montagna è meta di esplorazioni alpinistiche e comincia a suscitare l’interesse sempre più ampio del pubblico, è nel Novecento che si assiste alla definitiva nascita del turismo sulla neve, che raggiunge l’apice tra gli anni Venti e Trenta con la costruzione di alberghi modernissimi e impianti sciistici. Ecco che la mostra L’Italia sulla neve. Gli italiani e gli sport invernali nei periodici illustrati e nella grafica pubblicitaria della Raccolta Bertarelli (s ino al 22 marzo 2026, ingresso libero ) offre uno spaccato interessante dell’epoca, in parallelo con le trasformazioni della moda e della comunicazione visiva legate agli sport sulla neve. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

