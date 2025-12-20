Aquileia dopo più di 60 anni torna alla luce il mosaico del tappeto fiorito
Una “riscoperta” di eccezionale importanza in questi giorni ad Aquileia, a due passi dal foro. Nel giardino dell’ex caserma dei carabinieri in via Leicht, recentemente acquisita da Fondazione Aquileia, è riapparso infatti il mosaico del “tappeto fiorito”, una delle espressioni più raffinate. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
