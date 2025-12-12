Santa Lucia 10 libri per bambini da leggere e regalare il 13 dicembre | dalla Pimpa a Missione risata ecco i nostri consigli

In occasione della festa di Santa Lucia, ecco una selezione di 10 libri per bambini da leggere e regalare il 13 dicembre. Tra classici e novità, questi titoli sono perfetti per coinvolgere i più piccoli in una serata magica all'insegna della lettura e dell’immaginazione. Scopri i nostri consigli per vivere al meglio questa tradizione speciale.

Non arriva in tutt’Italia ma nella notte tra sabato e domenica, in molte zone del Nord del Paese (Veneto, Trentino Alto Adige, Lombardia, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna), sarà la festa di Santa Lucia. In Pianura Padana, sono già spuntati sui cancelli delle scuole e delle abitazioni, i mazzolini di fieno per l’asinello che traina il carretto dei doni e i bambini hanno preso carta e penna (la mail, per fortuna, ancora non ce l’ha Santa Lucia) per scrivere la lettera con i desiderata. E’ scontato che in queste missive non sempre ci siano dei libri ma una buona lettura resta uno dei regali più belli e, a volte, indimenticabili per questa occasione. Ilfattoquotidiano.it

Bergamo, vendite in chiaroscuro Santa Lucia, +10% i libri, -5% i giocattoli - Per i libri, dono evergreen, si registra un aumento degli acquisti del 10%, per i giocattoli invece il dato rispetto al 2016 è negativo: - ecodibergamo.it

“Coccodrilli, carbone e mongolfiere. È arrivata Santa Lucia” di Marta Lonardi – Corraini edizioni - 2/11 - Un piccolo, minuscolo libro, ben realizzato graficamente che racconta la storia di Santa Lucia senza scadere nel patetico ma con ironia, con quella simpatia necessaria a conquistare un bambino. ilfattoquotidiano.it

