12 produttori chiedono al Governo | abbassate i costi dell’energia

Dodici produttori indipendenti hanno rivolto un appello alle autorità italiane, chiedendo interventi per ridurre i costi dell’energia. La richiesta è stata resa pubblica e mira a ottenere misure strutturali che possano alleggerire la spesa energetica. Nessuna dichiarazione sulle motivazioni o sulle conseguenze di questa richiesta.

Un gruppo di dodici produttori indipendenti ha lanciato un appello pubblico alle istituzioni italiane, chiedendo misure strutturali per abbattere il costo dell'energia. I firmatari sostengono che il recente decreto sulle bollette non affronta le cause profonde della carestia energetica, come la dipendenza dai combustibili fossili importati. Le aziende coinvolte chiedono al Governo, in particolare ai ministeri competenti e alla Presidenza del Consiglio, una strategia chiara per sostenere la crescita sostenibile del sistema elettrico. Secondo i dati di settore, questi operatori gestiscono già una capacità rinnovabile significativa e hanno mobilitato ingenti capitali negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Bollette: Governo pronto un nuovo decreto energia con 2,5-3 mld € per calmierare luce e gas. Focus su bonus e costi.Il governo italiano si prepara a varare un nuovo decreto energia, stanziando tra 2,5 e 3 miliardi di euro per ridurre il peso delle bollette di luce...

De Palma: “Guerra in Iran? I costi li pagheranno i lavoratori. Il governo intervenga su inflazione ed energia””La guerra è nemica dell’umanità e dei lavoratori, un danno per le vittime sul campo e per i lavoratori del nostro Paese.

Una raccolta di contenuti su 12 produttori chiedono al Governo....

Argomenti discussi: Finanziamenti a Fondo Perduto le Novità del 2019 per Imprese e Start Up; I produttori chiedono agevolazioni fiscali e zero tasse sulle materie prime.